Анастасия Волочкова приехала на прощание с Юрием Григоровичем

Большой театр прощается с легендарным хореографом, балетмейстером Юрием Григоровичем. Траурная церемония проходит сегодня, 23 мая, на исторической сцене. Отдать последнюю дань уважения артисту пришли многие коллеги, знакомые, друзья, близкие. Так, в зале можно увидеть Николая Цискаридзе, Светлану Захарову, Ольгу Любимову, Валерия Гергиева, Владислава Третьяка и многих других.

Не осталась в стороне и Анастасия Волочкова. Балерина прибыла на прощание с букетом белых лилий. Артистка сделала яркий макияж и нарядилась в траур, убрала волосы в шиньон и пообщалась с журналистами. В частности, Анастасия Волочкова выразила надежду, что ее все же впустят в Большой театр, потому что она ничего не хочет, кроме того что возложить цветы к гробу своего друга. При этих словах балерина не сдержала слез.

Далее она обрушилась с критикой в адрес Большого театра. Причем не обошлось без мата, о чем свидетельствует телеграм-канал "Светский хроник", в распоряжении которого оказалось видео с артисткой. Анастасия вспомнила, как старушки за три рубля покупали билеты и аплодировали ей, а сейчас, возмущается она, лишь "толстосумы" и их "кошелки" могут посетить спектакли Большого и "сфоткаться на фоне люстры", которая, по мнению Волочковой, скорее смахивает на светильник по сравнению с той, что висит у нее дома.

Удалось ли балерине войти в здание, неизвестно. Ранее Андрей Малахов обнародовал старое видео, на котором запечатлены легендарный хореограф и известная балерина, и рассказал, что Григорович очень трогательно отзывался о Волочковой, они поддерживали друг друга, и она даже бесплатно приезжала выступать к нему в Краснодар. Шоумен выразил надежду, что Большой театр позволит Анастасии Волочковой проститься со своим другом.

Напомним, Юрий Григорович умер 19 мая. Ему было 98 лет. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру.