Путин запросил предложения по льготной ипотеке семьям бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня внести предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников специальной военной операции. Об этом рассказали в пятницу, 23 мая, в пресс-службе Кремля.

Наряду с этим российский лидер затребовал предложения, касающиеся предоставления льготной ипотеки семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно.

Кроме того, Владимир Путин велел представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов по "Семейной ипотеке", исходя из количества членов семьи.

В числе других поручений главы государства — наращивание объемов жилищного строительства в регионов, принятие мер по сокращению банкротства застройщиков, в том числе — их освобождение от не установленных на федеральном уровне ограничений. Также Владимир Путин распорядился освободить от НДС услуги по общедомовому ремонту в многоквартирных домах и принять меры, чтобы повысить собираемость платы за услуги ЖКХ, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что президент потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки — он назвал недопустимыми ситуации, когда банки взимают дополнительные комиссии. При этом российский лидер констатировал, что ипотечное кредитование, которое недавно достигало рекордных показателей, сейчас сжимается.

Курирующий эти вопросы в кабмине вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что "сильный плюс" дала ипотека, особенно льготная — она простимулировала людей вкладываться в жилую недвижимость, улучшать свои жилищные условия. Однако политик признал, что государству недешево обходятся льготные программы.