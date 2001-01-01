Сергей Собянин рассказал о развитии района Бирюлево Западное

Просторная, светлая, а самое главное - современная. Реконструкции головного здания городской поликлиники №52 пока не закончена, но уже видны значительные изменения в лучшую сторону. Скоро открытие.

"Заменили все инженерные коммуникации, сменили стояки отопления, вентиляции, кондиционирования, также заменены оконные и дверные балки. Обустройство нового фасада выполнили", - перечисляет Алексей Фаворский, заместитель руководителя службы заказчика департамента капремонта г. Москвы.

Самые посещаемые кабинеты теперь на нижних этажах. К вопросу навигации также подойдут основательно, заблудиться не получится. А при необходимости помощь окажут администраторы.

Обновление поликлиники по новому московскому стандарту - это не только капитальный ремонт, но и внедрение самых современных медицинских технологий. А еще - забота о пациентах и врачах.

"После обновления в нашей поликлинике появится красивое яркое освещение. Будет установлена удобная мебель для наших пациентов. Все оборудование будет самым современным. Это и магнитно-резонансный томограф, и компьютерный томограф, самые современные аппараты ультразвуковой диагностики", - отметил главврач Дмитрий Балашов.

Еще одно важное изменение для местных жителей - это модернизация корпуса начальных классов школы №2001. Она ведется в рамках программы "Моя школа". В скором времени здесь появится современная медиатека с местами для групповых и индивидуальных занятий. На прилегающей территории обустроят беговые дорожки, площадки для занятий волейболом, мини-футболом и воркаутом.

"В определенных классах мы выполнили систему из трансформируемых перегородок. Данная система позволяет педагогу проводить занятия с большими и малыми группами. Данные перегородки у нас предусмотрены в классах изобразительного искусства и в классах иностранного языка", - рассказал Алексей Тебин, начальник отдела технического надзора службы заказчика департамента капитального ремонта г. Москвы.

Своих первых учеников обновленный корпус должен принять уже в новом учебном году.

"Сейчас в рамках программы "Моя школа" еще в 100 зданиях начинаются работы, которые планируем завершить в следующем году. Для любителей хоккея и фигурного катания обновляем ледовый центр "Пингвины". У спортсменов будут комфортные раздевалки, отдельные тренерские комнаты, медкабинет, буфет", - написал в соцсетях Сергей Собянин.

За 25 лет работы здание технически устарело, и по поручению мэра Москвы был разработан проект комплексной модернизации. Здесь полностью заменят фасад и кровлю, капитально отремонтируют инженерные системы. А благодаря смещению основного ледового поля будут созданы дополнительные спортивные зоны.