У москвича изъяли трехмесячного львенка редкой породы

Этого игривого трехмесячного львенка обнаружили в промзоне рядом с Окружным проездом. Он прогуливался вместе со своим хозяином. Прохожие не остались равнодушны и вызвали природоохранную прокуратуру. Азиатский лев инспекторов встретил играми. Хватал за ноги, как и положено настоящей кошке.

Животное гуляло по столице не в одиночестве. Тут же был и хозяин. Документы он предоставить никакие не смог. Сказал, что маленького хищника ему подарили. Вариантов не было. Азиатский лев - редкий вид. Он включен в перечень животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле дикими видами, находящимися под угрозой исчезновения. Поэтому у мужчины животное забрали.

Внешне львенок вполне здоров. Но специалисты сразу заметили, что питается он неправильно. Сейчас большой кошкой занимаются профессионалы. Ему обеспечили подходящие условия содержания. Но главное - львенок теперь будет есть настоящее мясо. Правда, сначала он наотрез от него отказывался, ведь хозяин экономил и кормил его кошачьим кормом.

Со специалистами не забалуешь. Несколько хитрых приемов - и у дикой кошки все-таки просыпаются правильные инстинкты.