В Подмосковье открылся чеховский фестиваль

Мелихово - в предвкушении. На дорожках уже появляются первые зрители. У маленького скромного флигеля вздыхают особо эмоциональные. Здесь Антон Павлович написал бессмертную "Чайку". В программе юбилейного, 25-го фестиваля "Мелиховская весна" она занимает особое место. Свое прочтение представят театры из Твери, Сычуаня, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Фестиваль откроет "Чайка" Льва Додина. Звездная труппа Малого драматического театра здесь - впервые.

"Вдруг этот свежий воздух спектакля оказывается на свежем воздухе жизни. Какая-то тут возникает игра, которую мне определить сложно. Но какие-то свои светотени, безусловно, появляются", - говорит сам Лев Додин, народный артист России, художественный руководитель МДТ - Театр Европы.

После экскурсии по усадьбе все под сильным впечатлением.

"Вот здесь Чехов сидел с собаками, вот здесь он стоял в плаще с удочками. Все эти фотографии вы, наверное , знаете. И я знаю! Когда ты видишь, где это происходило, первый толчок душевный - он замечательный. Его бы сохранить", - отмечает Сергей Курышев, народный артист России.

Судя по происходящему на сцене, душевный толчок точно будет сохранен.

"Это ощущение природы - это нечто действительно особенное. И этому спектаклю это очень помогает . И я думаю, что мы после того, как вернемся в Петербург, для нас это будет определенным багажом видения, который мы сохраним после Мелихова", - говорит Елизавета Боярская, заслуженная артистка России.

Кроме Чехова, на фестивале будет много Шекспира. А еще - творческие встречи со знаменитыми режиссерами, кинопремьеры, большая детская программа.

Мелихово преображается, здесь идет бережная реставрация. Появляются и новые пространства - стильные и оригинальные. На кухне писателя оживают его рисунки. В этих изображениях столько чеховского юмора, что посетители могут часами гадать: а что он хотел сказать? Здесь же может сбыться вековая мечта миллионов. Взрослые увлеченно собирают слова и целые послания друг другу почерком Антона Павловича. Сколько важных слов здесь напишут, предсказать сложно. На фестиваль приезжают тысячи людей. В этом году было подано 142 заявки от театров из 18 стран.

Билеты достать сложно. Поскольку всего один день в усадьбе Чехова делает жизнь ярче. А мир - добрее.