Лавров отверг идею переговоров по Украине в Ватикане: Неэлегантно и нереалистично

Министр иностранных дел России Сергей Лавров критически высказался об идее устроить российско-украинские переговоры в Ватикане. Дипломат отметил, что "немножко это неэлегантно", если представители двух православных стран будут обсуждать двусторонние отношения на католической площадке.

Лавров также предположил, что и самому Ватикану будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран. В связи с этим министр предложил не тратить "умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны", сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин рассказал, что папа римский Лев XIV готов предложить Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной на высшем уровне. Однако понтифик не готов выступать в качестве посредника — речь только о месте встречи.

Между тем руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что выбор места проведения новых переговоров с Россией — это второй вопрос. Он подчеркнул, что первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".