Скорбящая Волочкова стояла у гроба Григоровича и держалась за мужчину

В Москве проходит прощание с хореографом, балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем. Посетила траурное мероприятие и Анастасия Волочкова, которая старалась до последнего поддерживать отношения с мэтром. Балерина прибыла на церемонию в трауре и с букетом белоснежных лилий. Артистка пообщалась с журналистами, со слезами выразив надежду, что ее все же пропустят к гробу друга.

Так и случилось. Скорбящая балерина сумела возложить цветы и заодно постоять у микрофона, причем держалась она за мужчину, который в этот момент выступал с речью. Отметим, что помянули Юрия Григоровича также Николай Цискаридзе и Валерий Гергиев и другие.

Планируется, что после прощания легендарного хореографа кремируют. Прах, вероятно, захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, Юрий Григорович умер 19 мая. Ему было 98 лет. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру.

Юрия Григоровича любовью к танцам заразил дядя - ведущий солист Парижских русских сезонов. Вагановское училище, Кировский театр и невероятное желание - ставить самому. После его "Легенды о любви" люди не спали неделями, настолько она была дерзкой и чувственной. На сцене Большого родились "Ангара", "Иван Грозный", "Лебединое озеро", "Спартак".