Минпросвещения: ЕГЭ начался без сбоев и утечек

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал без сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам главы профильного ведомства, была проведена вся соответствующая подготовительная работа. Приоритетом Кравцов назвал безопасность экзамена. Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором держит ситуацию на контроле.

Глава Минпросвещения пообещал сделать все для того, чтобы "ребята получили результаты вовремя, в срок", сообщает "Интерфакс".

Однако без неоднозначных историй не обошлось. В Екатеринбурге школьнице запретили взять с собой в кабинет, где принимали экзамен, небольшую иконку. Как уточняет Telegram-канал "Екатское чтиво", в гимназии №39 одиннадцатикласснице велели оставить икону у двери кабинета. Также школьникам запретили брать с собой воду, шоколадки, таблетки и ручки, которые не подходят по формату.

Ситуацию прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она написала в своем Telegram-канале, что есть регламент, однако "нужно быть человечнее к детям", а "такие требования абсурдны".

В РПЦ же призвали не реагировать слишком бурно на случившееся, ведь "такие правила могут быть", в том числе, из соображений безопасности. Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, которого цитирует Ura.ru, отметил, что "если ты молишься, то можно и без иконы". Другое дело, что экзамены — это стресс для учеников и родителей, поэтому "нужно делать более дружелюбной атмосферу".