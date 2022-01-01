Соединенные Штаты хотели бы видеть другой состав делегации России на в случае продолжения мирных переговорах с представителями Украины. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, из Вашингтона "сигнализируют российским коллегам", что предпочли бы избежать участия в российско-украинских переговорах, если состоится второй раунд, "сторонников жесткой линии".

Говоря о конкретных персоналиях, источники назвали помощника президента России Владимира Мединского — он возглавлял российскую переговорную группу и весной 2022 года, и 16 мая 2025 года в Стамбуле.

Однако официального подтверждения этих сообщений не было ни с американской, ни с российской стороны.

При этом курсируют слухи, что Украина может скорректировать состав своей делегации в случае продолжения переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта. В Кремле, оценивая такую вероятность, признали, что "имеют значение все нюансы".

Между тем российское Министерство иностранных дел напомнило, что утрата легитимности в качестве президента Украины мешает Владимиру Зеленскому подписать меморандум по мирному урегулированию конфликта — вероятны "проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом".