Мишустин обсудил с главой РЖД работу компании

РЖД в прошлом году удалось установить новый рекорд по пассажирским перевозкам - 1 миллиард 286 миллионов человек. Об этом глава Российских железных дорог Олег Белозеров рассказал на встрече премьеру Михаилу Мишустину. В грузовых тоже рекордные показатели - 175 миллионов тонн, такой объём перевозок с Китаем.

На встрече речь шла о ближайших планах компании. К летнему сезону отпусков увеличить количество составов в направлении юга страны - городов Кубани. Больше поездов будут ходить в Крым и на Северный Кавказ, а также в Санкт - Петербург. Осенью на этом маршруте планируется обновить и сами вагоны. Они будут более камфорными.

В Грозном и Курске отрылись современные новейшие вокзальные комплексы. Ещё один важный вопрос - технические новшества. В Москве на МЦК введён в эксплуатацию беспилотный электропоезд.