Филипп Киркоров попал в больницу: пошли осложнения

Филиппа Киркорова срочно госпитализировали. Оказывается, проблемы со здоровьем у поп-короля отечественной эстрады начались еще две недели назад, но о том, что он попал в больницу, стало известно лишь сейчас. Всему виной ожог, который получил Филипп Киркоров на концерте в Санкт-Петербурге.

Как сообщил Mash звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца. Представители Киркорова подтвердили нам факт наблюдения артиста у врачей, но отказались уточнять, находится ли он в палате.

Напомним, в конце апреля Филипп Киркоров дал ряд сольных концертов в Северной столицы в честь дня рождения. В одном из номеров по плану из-за спины артиста должен был вспыхнуть фейерверк. так и случилось, вот только что-то пошло не по плану, и поп-король обжегся. К счастью, певец смог продолжить выступление, и не поведя бровью, однако впоследствии признался, что пострадал.

Интересно, что в Сети ходят слухи, будто Филипп Киркоров попал в больницу из-за последствий неудачной пластики. Якобы у артиста "разорвался" имплант.