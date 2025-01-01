Трамп анонсировал пошлины в 50% на товары из Евросоюза с 1 июня

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен ввести таможенные пошлины в размере 50% на товары из Европейского союза с 1 июня 2025 года. Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США.

Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, ЕС был создан с целью нажиться на торговле с Соединенными Штатами, а потому интеграционный блок "оказался очень сложным партнером".

Трамп посетовал на "их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний".

Все это, по словам политика, привело к неприемлемому торговому дефициту с США более 250 миллионов долларов в год, причем переговоры оказались бесполезны. В связи с этим Трамп решил установить прямые пошлины в 50% на европейские товары.

Ранее директор Института нового общества (объединение экспертов, изучающих экономические процессы в российской и мировой экономике) Василий Колташов заявлял, что ЕС просто не выдержал бы торговую войну с США — он утратил свое главное конкурентное преимущество в мировой экономике.

При этом Китай решил объединиться с Европой в торговом противостоянии против Соединенными Штатами. Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей, а идти против всего мира означает изолировать себя.