Павел Дуров вывел в свет Юлию Вавилову

О том, что у создателя Telegram, миллиардера Павла Дурова романтические отношения с Юлией Вавиловой, слухи ходили уже давно. Но лишь сейчас бизнесмен решил официально представить свою девушку миру. Это случилось на благотворительном мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля amfAR.

Павел Дуров вывел Юлию Вавилову на красную дорожку и позировал вместе с ней множеству фотографов. И если предприниматель предпочел черный костюм и черную же рубашку, то его избранница сияла перед репортерами стразами и вышивкой на светлом декольтированном платье в пол.

Сообщается, что на благотворительном мероприятии Павел Дуров купил Юлии Вавиловой на акционе лот за 400 тысяч долларов - роль в фильме Спайка Ли, передает "Беспощадный пиарщик".

Ранее предпринимателю, вероятно, удалось решить вопросы с матерью своих троих детей Ириной Болгар. С лета прошлого года женщина "кошмарила" Дурова: обвинила Павла в насилии над ребенком, лишила его родительских прав и требовала алименты. При этом в качестве доказательства своих отношений с Дуровым Болгар публиковала архивные совместные фотографии. В свою очередь, миллиардер признал детей и заявил, что его бывшая избранница тратила слишком большие суммы на себя, которые были предназначены дочери и сыновьям. По некоторым данным, речь идет о 18 миллионах долларов.