Любовь мужская и женская: тайна взаимоотношений двух полов

До июня осталась буквально одна неделя и россияне в большинстве своем уже определились, как и где они хотели бы провести грядущий летний отпуск. Согласно опросам, женщины планируют поездку на море, причём любое, а мужчины предпочли бы остаться дома, на родном диване. Ну на худой конец, на не менее родной даче. И пусть в процентах это разница незначительна, тем не менее, она есть. Как, впрочем, в любом опросе. А уж если статистику собирают по делам сердечным, то тут уж точно поверишь, что женщины с Венеры, а мужчины с Марса. В том смысле, что это абсолютно разные миры.

Специалисты насчитали больше сотни бытовых вещей, которые мы делаем по-разному. От того, как снимаем футболку: женщины обычно тянут за воротник, или нижний край, выворачивая одежду наизнанку. А мужчины просто тянут ее за середину спины. До того, как зеваем. Прекрасная половина человечества изящно прикрывает рот рукой. В то время, как сильный пол с этой целью обычно использует сжатый кулак.

Болевой порог у мужчин существенно ниже – отсюда шутка про то, что понять мужа с температурой 37,5 может только дважды рожавшая жена. Зато в силу физиологического строения объём мышц у женщин примерно на 30% меньше - они чаще мерзнут.

А значит, извечный летний спор между "мне дует" и "мне жарко" не знает рационального решения. Всё это, конечно, условности. Но ведь трудно не согласиться.

Или вот – оживший ночной кошмар доброй половины фешн-див – одинаковая одежда. "Эмоциональный диапазон у сильного пола как у чайной ложки!" - парируют обиженные и никем не понятые женщины. Что не правда! Просто эмоции мы проявляем по-разному. Среди мужчин в три раза больше самоубийц и в пять раз больше алкоголиков. А еще, оказывается, мужчины сильнее переживают расставание и горечь утраты. Правда, осознают её не сразу, а через полгода.

"Вообще генетически мужчины живут немножко меньше. Это такая генетическая особенность пола. Плюс, к тому же, мужчины - они же более рискованные. Этот образ жизни он тоже влияет на общую статистику", - рассказала Валерия Прайд, футуролог.

Более того, психологи признают – сильный пол действительно зависит от пола прекрасного. Для мужчины женская забота что-то само собой разумеющееся. Мальчик при нормальном стечении обстоятельств получает ее от матери, а затем от возлюбленной. А уж этот аспект ученые кажется исследовали вдоль и поперёк.

"У женщины во время влюблённости, в первую очередь, доминирует эстроген и окситоцин. Именно это дает эмоциональную привязанность. У мужчины же поднимаются тестостерон и вазопрессин. Именно они усиливают стремление к завоеванию и территориальности. Скорее всего, это связано с эволюционными подтекстами. Потому что, если у мужчины - это обнаружить и защитить. То у женщины - это тяга к тому, чтобы почувствовать эту защищенность", - пояснила Наталья Ковалёва, психолог.

А потому и влюбляются они реже, зато сильнее – вывод ученых из Австралии и Новой Зеландии. Они опросили 880 пар из 33 стран мира. Кавалеры оказались ветренее дам. Своим спутницам они готовы были сказать заветное "люблю" на месяц раньше. А вот у женщин, показало тоже исследование, всё намного, намного сложнее.

И пока принц на белом коне где-то там бродит, можно рассмотреть, например, соседа или коллегу. Популярный российский интернет-портал провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 30% респондентов заводили роман на работе. Практически половина опрошенных считают это скорее положительным явлением.

Причём, опять-таки чаще интрижки были у мужчин. И отнюдь не с молодыми длинноногими секретаршами, а с коллегами, равными по статусу. Положительные ответы давали менеджеры, работники ресторанов и сферы туризма из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей. И дело опять-таки в разном восприятии. Что для одних легкий флирт, другие воспринимают как пролог к чему-то большему.

"Если для мужчины это некий показатель самоутверждения, некая игра, которую они ведут с женским полом, для того, чтобы поднять свою значимость. То для женщины это в первую очередь показатель того, что она обаятельна, привлекательна. Некая игра между полами. Флирт полезен, как говорят многие психологи", - отметила Наталья Ковалёва.

И крылатый пухлощекий мальчуган с волшебными стрелами тут совершенно ни при чем. Всё из-за особенностей строения и функционирования мозга, доказывает масса исследований. У мужчин больше белого вещества, а сам орган крупнее. Зато активнее он у женщин. За счет большего количества вещества серого. Отсюда различие в нейронных связях, следовательно, и в восприятии реальности:

"Мужчины как правило больше сосредоточены на одной задаче, а женщины как правило легко справляются одновременно с множеством дел. Женщины используют оба полушария мозга для обработки информации, а у мужчин в большинстве своем активно лишь левое полушарие".

Однако часть ученых считает такой подход слишком уж усредненным. Человек ведь не зря – венец эволюции!

"У кашалотов и слонов, например, мозг больше, чем у мужчин и женщин вместе взятых, но они не отличаются гениальностью. Тут важно другое – я называю это гендерной бомбардировкой, с которой мы сталкиваемся в 21 веке. Ее гораздо больше в социальных сетях, медиа, рекламе, нам чётко приписывают, чем должны заниматься мужчины, а чем женщины", - говорит Джина Риппон, нейробиолог (Великобритания).

Пока еще в диковинку женщина – машинист электропоезда. Или мужчина – мастер маникюра. Девочки не соревнуются с мальчиками, например, в армреслинге. А мальчики вроде как не плачут.

Точно также и с амурными делами. Ловеласа – мужчину часто называют красавчиком, а вот яркую и влюбчивую женщину упрекают в пониженной социальной ответственности. А ведь она всего-то ищет своё счастье. Это так называемые социальные паттерны, которые развиваются вместе с обществом.

"Конечно, мы меняемся. Мы постоянно меняемся. И чем дальше - тем быстрее мы меняемся. Помните, в свое время было нормой, когда внучка надевала свадебное платье бабушки. Это даже трудно представить, да и мода меняется. Мы меняемся каждый день. Культура, информация, нас меняет каждый день. Да, мы совсем не те люди, которые жили в 19 веке, в 20 веке", - отметила Валерия Прайд.

К каким-то вещам человечество стало относится проще. К каким-то сложнее. Но до сих пор так и не смогло найти однозначного ответа – почему мужчины с Марса, а женщины с Венеры?

"Любовь - это не формула. Это некая материя, которая очень изменчивая. Мы все разные, нами управляют разные гормоны. Это некая вспышка. И у каждого она индивидуальная и неповторимая", - рассказала Наталья Ковалёва.

А еще, вопреки расхожему мнению, живет отнюдь не 3 и даже не 33 года! Калифорнийские ученые исследовали активность головного мозга супружеских пар, женатых не один десяток лет. Счастливые дедушки и бабушки смотрели друг другу в глаза и держались за руки, в то время как в их мозгах были активны те же отделы, что и у пылких влюбленных.

И пусть между мужчинами и женщинами зачастую пропасть непонимания. Мы практически всё делаем по-разному, но только вместе можем быть по-настоящему счастливы. Невзирая на обстоятельства, до тех самых мурашек по коже и бабочек в животе.