Киев решил готовить детей к столетней войне с Россией

Конфронтация Украины с Россией будет длиться столетиями. К этой войне должны быть готовы дети в украинских школах, заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

По словам Верещук, которые приводит издание "Страна.ua", Россия должна знать, что будет стрелять каждый дом и будет гореть земля - тогда она не будет наступать. Дети должны готовиться, они должны знать, что такое война, так как конфликт Украины с Россией не закончится даже в случае перемирия.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы между Россией и Украиной. По информации российского лидера, вооруженные силы уже выполняют приказ.