Правоохранительные органы Испании, расследующие убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, считают приоритетными две версии.

Как пишет El Pais, заказной характер убийства очевиден: нападение было тщательно спланировано, киллер сделал девять выстрелов и скрылся, причем пути отхода явно заблаговременно подготовили.

Вопрос в том, кто и по какой причине нанял убийц. Одна из версий гласит, что это политическое преступлений. По другой гипотезе, с Портновым могли расправиться из-за финансовых долгов или сомнительных деловых сделок.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что убийство в Испании экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича походе на так называемую внесудебную казнь. Дипломат предположил, что у Андрея Портнова имелся какой-то компромат на предводителя киевского режима Владимира Зеленского — чтобы избежать огласки, с Портновым расправились.

Это не первое убийство в Испании, имеющее явное отношение в киевскому режиму. Максим Кузьминов, которому вменяют угон на Украину российского вертолета и убийство членов его экипажа, был убит двумя нападавшими в испанском Вильяхойосе. Факт смерти перебежчика подтвердила украинская военная разведка.