Российские войска приблизились к пригородам Купянска

Освобождение села Радьковка открыло российским войскам путь к Купянску. До пригородов этого населенного пункта осталось около 2,5 километров, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев уточнил, что освобожденная Радьковка расположена около важной дороги. По словам главы администрации Харьковской области, контроль над дорогой позволит ВС России пресекать передвижения противника, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области. В военном ведомстве добавили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии.