Успенская рассказала о неизлечимой болезни Киркорова

В Сети распространилась информация, что Филипп Киркоров уже две недели борется с осложнениями, которые начались после ожога, полученного артистом на концерте в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, поп-король даже лежал в больнице. Что на самом деле случилось с артистом, рассказала его пиар-директор Екатерина Успенская.

Для начала она успокоила многочисленных поклонников певца, уверив их, что состояние артиста не вызывает опасений, однако у него есть неизлечимая болезнь - сахарный диабет - и этот недуг значительно тормозит процесс излечения.

"Локоть воспалился после ожога на концерте в Петербурге, Филипп сам приехал в больницу. Так как у него сахарный диабет, то все сложнее заживает, вот случилось осложнение. Филипп ездит на перевязки, рану обрабатывают, он находится под постоянным наблюдением врачей, иногда остается в клинике на ночь, по-разному. Ничего страшного не произошло, не стоит преувеличивать. Просто нужно дать ему немного времени, чтобы восстановиться", - рассказала Успенская Starhit.

Напомним, в конце апреля Филипп Киркоров дал ряд сольных концертов в Северной столицы в честь дня рождения. В одном из номеров по плану из-за спины артиста должен был вспыхнуть фейерверк. так и случилось, вот только что-то пошло не по плану, и поп-король обжегся. К счастью, певец смог продолжить выступление, хотя и признался, что обжегся.