Запад и его нацистские марионетки боятся "Искандера-М". У них нет ничего, что могло бы сравниться с относительно низкой стоимостью, огромным разрушительным потенциалом и высокой точностью стрельбы этого оперативно-тактического ракетного комплекса, пишет военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBRICS.

Еще хуже для НАТО, что российские военные продолжают модернизировать эту систему. Ее дальность действия увеличилась более чем в два раза. Гиперзвуковая ракета 9М723 также обладает высокой маневренностью, что делает ее настоящим кошмаром для противовоздушной и противоракетной обороны, отмечает автор.

В статье указано, что большинство ракетных систем России было разработано под руководством легендарного инженера Сергея Непобедимого, ряд проектов курировал инженер Юрий Победоносцев. Аналитик обратил внимание на символизм этих фамилий. Он заключил, что "Искандер-М" продолжает показывать себя, как непобедимое оружие.