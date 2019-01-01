На неделе исполнилось шесть лет с того дня, как Владимир Зеленский возглавил Украину и год, как он оказался фактически президентом на передержке, утратив легитимность после отказа от проведения очередных выборов. За эти годы КВНщик из Кривого рога прошел путь от человека, обещавшего прекратить войну на Донбассе, до одного из самых кровавых узурпаторов планеты. Впрочем, вся история незалежной Украины доказывает, что иначе и быть не могло.

Остановить войну на Донбассе, победить коррупцию и олигархов, дать равные права русскоязычным, сделать Украину инвестиционно привлекательным цивилизованным государством – все это кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский обещал 6 лет назад своему электорату. Говорил красиво, на русском, и в тот момент казалось, что искренне.

Особое внимание кандидат Зеленский уделял конфликту в тогда еще восточных регионах Украины. Обвинял режим Порошенко в эскалации, уверял, что сам ради мира готов на все.

Электорат Зеленскому поверил. Результат на выборах - 73 процента. Во время инаугурации новоизбранный президент обещал, что украинцы не будут плакать. Молодой веселый парень с телеэкрана, которого не связывали с крупным бизнесом или криминалом, был по сути продолжением героя сериала "Слуга народа" – честного и неподкупного. Пиарщики Зеленского особо подчеркивали, что успешный комик – богатый человек, а значит и воровать не будет, ему просто это не нужно. Впрочем, миллионер Зеленский быстро захотел стать миллиардером. И закрепить свою власть.

"От него очень много ждали. А ему, в свою очередь, очень понравилось быть начальником. Да еще и любимым всей страной. И тогда он начал делать все для достижения одной цели – сохранения себя во власти. А как только нужно было сохранить, выяснилось, что все мысли и идеи, которые нравились населению, не нужны. А нужно понравиться людям с оружием. Националистически настроенным, вооруженным, готовым на все", - отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Таким мир на Донбассе был не нужен. Поэтому он перестал быть нужен и Зеленскому. К ублажению внутренних защитников власти вскоре прибавилась еще одна обязанность – выполнять приказы запада. В первую очередь, всеми возможными способами мешать России.

"Западные лидеры объяснили ему, что только в этом случае он получит их поддержку. И, следовательно, сохраниться во власти. И если он попытается пойти в интересах народа, то ему не получить поддержки запада. Главный вклад – запада. Он приходил ради власти, но еще мечтал что-то сделать. Куда-то поехать, с кем-то договориться. Но мечты были очень быстро ликвидированы, потому что ему в Лондоне, Париже и Берлине объяснили, что мечты не ко времени. А ко времени воевать с Россией любой ценой. Даже ценой жизни большинства населения собственной страны", - рассказал Дмитрий Журавлев.

Отсюда и отказ от стамбульских договоренностей в марте 2022-го, провальное контрнаступление 2023-го и самоубийственное вторжение в курское приграничье в 2024-м. Обещание свобод забыто. Все несогласные уехали или отправлены на фронт, за русский язык в лучшем случае можно быть избитым, а единственные инвестиции в инфраструктуру – это производства дронов, которые, впрочем, успешно уничтожаются нашими ВКС. Словно насмехаясь над своими вчерашними избирателями, которые вынуждены прятаться от ТЦК, считать каждую копейку и притворяться, что говорят и думают на украинском, близкое к Банковой рейтинговое агентство провело опрос, в котором поддержку Зеленскому высказали 74 процента респондентов – на 1 больше, чем на выборах 2019 года.

Еще одно обещание, которое не выполнил Зеленский, касается его президентства. В нескольких интервью в начале срока он заявлял, что за кресло не держится.

Ключики от Украины Зеленский в итоге не отдал ни через 4, ни через 5, ни даже через 6 лет, прикрывая свое решение невозможностью провести выборы. Но по факту понимая, что в нынешней ситуации не наберет и 5 процентов. Не исключено, впрочем, что некоторые участники заказного опроса с рекордной поддержкой Зеленского в действительности отдавали за него голоса. Потому что в современных украинских реалиях заявить о своем несогласии с киевским режимом в прямом смысле опасно для жизни. Доказано на примере многих, в том числе влиятельных людей. На неделе в Мадриде застрелили Андрея Портнова – влиятельного бизнесмена и советника, который работал с Януковичем, а потом и с Зеленским.

Киллеры ликвидировали Портнова, когда он возвращался к машине от элитной школы, куда отвез своих детей. В мужчину выстрелили 5 раз с контрольным в голову. После этого нападавшие скрылись. По некоторым данным, их было трое. Испанская сторона, учитывая политическую подоплеку и украинское гражданство как минимум жертвы, моментально засекретила расследование.

Вполне возможно, что сам Зеленский не причастен к ликвидации Портнова. Убитый был, как говорят в определенных кругах, профессиональным решалой, который комфортно чувствовал себя при любой власти. Важно даже не то, кто приказал убить Портнова, а то, что само его существование возможно в современном украинском обществе. И реакция этого общества на убийство, какой бы неоднозначной ни была жертва.

В России такие люди, как Портнов, тоже были. Только с тех пор прошло почти 30 лет. На Украине же по-прежнему лихие 90-е. Только с отягчающими обстоятельствами в виде бегства 10 миллионов человек за границу и военного конфликта, по некоторым данным, унесшего около миллиона жизней. То, с чем вроде бы справился герой Василия Голобородько, очевидно, не получилось у Владимира Зеленского.