Названа причина крушения вертолета в Орловской области

Техническая неисправность стала причиной крушения вертолета Ми-8 в Орловской области. Предварительные выводы огласили в пресс-службе Московского военного округа. Ранее СМИ назвали в качестве возможной причины катастрофы отказ двигателя.

Как сообщалось, вертолет выполнял плановый полет. Машина рухнула в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Военные не уточняют число находившихся на борту людей, известно только, что выживших нет, передает РИА Новости.

Об аварии вертолета Ми-8 под Орлом стало известно днем 23 мая. По свидетельствам очевидцев, экипаж до последнего уводил машину от жилых домов и рухнул на территории заброшенного химпредприятия. На месте крушения работает комиссия Воздушно-космических сил России.