Минобороны России сообщило об обмене пленными с Киевом

Минобороны России сообщило о начале процесса обмена пленными с Украиной. По данным военного ведомства, 23 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Также освобождены 120 гражданских лиц, среди которых захваченные ВСУ мирные жители Курской области.

Киеву взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В Минобороны напомнили, что обмен пленными производится в соответствии с достигнутыми 16 мая в Стамбуле российско-украинскими договоренностями.

Российские военнослужащие и мирные жители сейчас находятся на территории Республики Беларусь. Всем оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время освобожденных доставят в Россию, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Масштабный обмен, инициатором которого стала российская сторона, продолжится в ближайшие дни.