Минюст расширил список иноагентов

Перечень иностранных агентов расширился. Минюст России включил в список председателя правления признанного иноагентом и ликвидированного решением суда общества "Мемориал"* Яна Рачинского.

Как сообщается на сайте ведомства, в реестр иноагентов внесены также юрист Игорь Слабых и политолог Юрий Пивоваров. Список дополнили поэт Александр Смирнов*, писатель Анатолий Королев*, журналист Алексей Суханов* и экономист Дмитрий Некрасов*.

Минюст поясняет, что внесенные в перечень личности распространяли материалы иноагентов. Они публиковали ложную информацию о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине, создавали фейки о российской армии.

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента