Путин оценил работу российского ОПК

Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме. Его ключевая задача – обеспечение вооружением и техникой всех частей, участвующих в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

Открывая заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, глава государства отметил, что при этом предприятия ОПК в прошлом году, в целом, выполнили свои обязательства перед иностранными клиентами. В некоторых случаях вместе с зарубежными партнерами формы и методы взаимодействия гибко и оперативно скорректированы.

Путин подчеркнул, что Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений. А российский опыт ведения СВО внимательно изучается политиками и военными на Западе, приводит слова президента РИА Новости.