IIHF отказалась допустить хоккейную сборную России на Олимпиаду-2026

Сборную России не допустили на Олимпиаду 2026 года. О решении Международной федерации хоккея (IIHF) сообщил портал Sportacentrs.

Решение было принято на конгрессе IIHF в Стокгольме. Уточняется, что российской сборной не будет на олимпийском хоккейном турнире, который пройдет в Италии. Ее место займет Франция.

Участь российской команды разделила и сборная Беларуси. Российских хоккеистов отстраняют от международных турниров на уровне сборных с 2022 года. При этом капитан сборной Германии Мориц Зайдер считает, что команда России должна участвовать в турнирах, так как россияне - лучшие в мире.