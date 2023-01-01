Собянин рассказал, какие возможности для бизнеса откроет BRICS+ Fashion Summit

Московские дизайнеры смогут заявить о себе на BRICS+ Fashion Summit. Международный форум пройдет с 28 по 30 августа, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Московская неделя моды является главным и наиболее масштабным событием российской модной индустрии. Участие в показах предоставляет дизайнерам и производителям одежды уникальную возможность заявить о себе и обеспечить продвижение собственных брендов. В 2023 году это знаковое событие получило дополнительное развитие в форме международного форума BRICS+ Fashion Summit", — рассказал Собянин.

Как отмечается, ключевой темой нового форума станет создание децентрализованной экосистемы индустрии моды.

"Форум будет способствовать созданию новых устойчивых механизмов сотрудничества, производства, мобильности талантов и доступа к рынкам между странами. Приглашаю представителей индустрии к участию в форуме, а москвичей и гостей города — к посещению модных показов и деловой программы", — подчеркнул Собянин.

В марте этого года Московская неделя моды открылась в Манеже. Дизайнеры из России и других стран представили свои коллекции.