Финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе пройдет 24–25 мая

24–25 мая определят победителей Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе. Об этом в пятницу сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный департамент спорта.

Как отмечается, мероприятие соберет в финале более 250 спортсменов.

"На площадке спортинг-клуба "Румянцево" 24 и 25 мая состоится финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе, который в этом году объединит профессиональный спорт, яркий фестиваль и историческую память. Мероприятие, организованное департаментом спорта города Москвы, соберет в финале 258 спортсменов – от юниоров до профессионалов", – говорится в сообщении.

Болельщиков ожидают творческие активности, а для детей подготовят отдельную программу с играми и мастер-классами.

"Особое внимание уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: тематические инсталляции и активности напомнят о подвиге героев. Фестиваль украсит выступление военного оркестра, молодых артистов и хедлайнера, который завершит программу второго дня", – подчеркнули в пресс-службе.

19 мая стартовал международный турнир "Кубок Мэра Москвы" по бильярду, приуроченный к 20-летию городского Союза бильярдного спорта.