Минобороны представило новых героев спецоперации

Гвардии старший сержант Александр Гоппе, действуя в составе расчёта самоходного артиллерийского орудия, попал под обстрел. Оказывая первую помощь раненому сослуживцу, Александр заметил вражеский дрон-камикадзе и уничтожил его из стрелкового оружия, а после передал товарища группе эвакуации и продолжил уничтожение противника.

Гвардии старший сержант Азамат Дадашов сорвал попытку ротации ВСУ. В ходе разведки Азамат засёк приближение к вражеским позициям нескольких машин с боевиками и боеприпасами. Передав данные командованию, корректировал удары гаубичной батареи. Техника и пехота неприятеля были уничтожены, сообщает "ТВ Центр".