Армия России освободила Локню в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили Локня в Сумской области, бойцы "Южной" группировки войск заняли Ступочки в ДНР, а группировка "Восток" вошла в Отрадное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также сегодня ночью нанесён групповой удар высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены завод, выпускающий ракеты и боевые дроны для ВСУ, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Ещё за последние 24 часа средствами ПВО был сбит украинский самолёт МиГ-29.