В России отмечают День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры отмечают сегодня по всей стране. В Москве центром торжеств по традиции стал Китай-Город, где находится памятник святым Кириллу и Мефодию. Просветители и христианские проповедники - они создали первый славянский алфавит.

Начался праздник с молебна. Затем выступили творческие коллективы. К монументу основателям русской письменности возложили венки. В церемонии приняли участие школьники и студенты, представители общественных организаций, духовенства и делегации дружественных государств, сообщает "ТВ Центр".

"Славянское единство - дело не только русских, белорусов и украинцев. Славянское единство, мирная жизнь славян - дело многонациональное. И сегодня мы видим здесь представителей самых разных национальностей", - отметил руководитель московской организации Ассамблеи народов России Игорь Круговых.