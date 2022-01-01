В Россию из плена вернулись военные и жители Курской области

Между Россией и Украиной начался обмен пленными в формате "тысяча на тысячу". Этой ночью, в соответствии с договорённостями, достигнутыми ранее в Стамбуле, на родину вернулись первые 270 наших военнослужащих и 120 мирных жителей, захваченных ВСУ в Курской области.

Благополучного приземления этих бортов в Подмосковье ждали с особым волнением. И те, кто в самолёте на аппарели развернул российский флаг, и те, кто последние несколько недель, порой не публично, сутками напролёт, трудился в администрации президента, МИДе и оборонном ведомстве.

Этот крупнейший за все время спецоперации обмен пленными стал испытанием для всех. Для наших бойцов, которые долгие месяцы провели в украинских застенках, их семей, которые ждали и верили. А ещё - командиров, дипломатов, высокопоставленных чиновников, министров. Россия и Украина впервые договорились передать по тысяче человек.

Большинство гражданских – пожилые люди и женщины. Их во время террористической вылазки в курском приграничье боевики захватили в заложники и вывезли на Украину.

Решение о крупнейшем обмене было достигнуто 16 мая на первых с 2022 года прямых переговорах Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны обсуждали условия возможного перемирия. Серьёзного прорыва не случилось, но хотя бы одну общую точку соприкосновения найти получилось. Ещё неделя ушла на подготовку списков для обмена. Каждая страна в итоге представила свой. Хрупкие договорённости начали выполняться.

Первая группа россиян вернулась на родину. Сразу по прилёту наших военнослужащих доставили в медучреждения для лечения и реабилитации. Скоро они увидятся со своими родными. Жители Курской области пока находятся в пункте временного размещения, им оказывают всю необходимую помощь.