Москвичей предупредили об июньских грозах

Жара последних майских дней в столице слегка спадет в первые дни июня. Синоптики обещают ливни и грозы. Как сообщил в беседе с НСН руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, температура снизится с 28 до 23-26 градусов.

По словам синоптика, давление упадет, ожидаются дожди и послеполуденные грозы. Но все равно начало июня будет вполне летним. В первые дни воздух в столице прогреется до плюс 21-26 градусов Цельсия.

Ранее метеорологи сообщили, что аномально жаркого лета в Москве не будет. По прогнозам, температура воздуха будет превышать климатическую норму в среднем на один градус.