Суд заблокировал решение Трампа в отношении Гарварда

Запрет президента США принимать в ведущие вузы иностранных студентов временно отменен. Американский суд заблокировал решение Дональда Трампа после иска со стороны Гарвардского университета, сообщает Reuters.

По данным агентства, запрет вынесла окружной судья Эллисон Барроуз. Она была назначена на должность президентом-демократом Бараком Обамой. В иске, поданном Гарвардским университетом, постановление администрации Трампа названо "вопиющим нарушением" Конституции США и других федеральных законов.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что источник проблем - нашествие "нашествие антиамериканских, антисемитских и протеррористических агитаторов в его кампусе". И если бы Гарвард вовремя озаботился решением проблемы, президенту не пришлось бы идти на такие шаги.