Двенадцать человек ранены в результате нападения террориста в Гамбурге

Преступник с ножом напал на пассажиров на центральном вокзале Гамбурга. Полиция сообщает, что ранены, по меньшей мере, двенадцать человек.

По данным немецких СМИ, нападавшая – женщина, ее задержала федеральная полиция. Инцидент произошел на платформе 13/14. Первоначально говорилось о восьми раненых.

Позже полиция уточнила, что троим пострадавшим угрожает смертельная опасность. Еще трое получили тяжелые ранения, шесть человек отделались легкими травмами. Судя по фотографиям с места событий, некоторые пострадавшие получают медицинскую помощь в поездах. Причины нападения до сих пор не установлены, в полиции говорят о теракте.