Киевский режим пытается сорвать переговоры, направленные на окончательное урегулирование конфликта. Он предпринимает варварские террористические акции, желая не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая договоренностей, заявили в МИД России.

В ведомстве напомнили, что Минобороны России зафиксировало за период с 20 по 23 мая 788 налетов беспилотников самолетного типа и ракет западного производства на территорию России. В результате в поселке Пантелеймоновка в ДНР ранены 8 человек, в Запорожской области погибла девушка , получили ранения четверо детей, есть раненые в Льгове Курской области.

В МИД подчеркнули: в этих условиях президент России был вынужден принять решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории. Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. При этом, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты, сказано в заявлении на сайте ведомства.