Хинштейн сообщил о раненых в числе возвращенных по обмену курян

Госпитализированы двое мирных жителей Курской области, возвращенных в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, два человека каретами скорой помощи доставляются в курскую областную больницу.

По данным Хинштейна, у 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины - травмы левого глаза и мягких тканей головы. Он отметил, что среди возвращенных граждан нет детей, в основном это люди пенсионного возраста.

Врио губернатора напомнил, что с территории Украины возвращаются домой двадцать жителей Курской области. Трех человек сразу заберут родственники, остальных разместят в ПВР. Их осмотрят медики, потом поработают соцслужбы. Всего 23 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц.