Западные аналитики предупреждают Киев о перспективе потери шести-семи областей. Чешский политолог Оскар Крейчи считает, что Украине нечего противопоставить натиску российских сил.

Как заявил военный эксперт в интервью изданию Parlamentní listy, сегодня Киев теряет четыре региона. А если русские продолжат наступление, Украина потеряет шесть или семь областей.

По мнению Крейчи, Украина скорее всего лишится Харьковской и Одесской областей. Эксперт считает, что ничто не сможет остановить наступление российских войск. Эксперт ранее советовал Киеву уступить территории и таким образом завершить конфликт.