Сумасшедшая с ножом набросилась на прохожих в Гамбурге

18 человек пострадали в результате нападения на главном вокзале Гамбурга. Четыре человека находятся в критическом состоянии.

Пассажиров одного из самых загруженных транспортных узлов Германии, где в пятницу вечером традиционно не протолкнуться, атаковала 39-летняя женщина, вооружённая ножом. После этого она без сопротивления сдалась полиции.

Сейчас стражи порядка устанавливают мотивы и обстоятельства преступления. По предварительной информации, задержанная находилась в невменяемом состоянии. Уже известно, что она психически неуравновешенна.

Мэру города позвонил канцлер Фридрих Мерц. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших, а также предложил помощь, сообщает "ТВ Центр".