"Комсомольская правда" отмечает вековой юбилей

Сегодня вековой юбилей отмечает легендарная "Комсомолка". Газета, которую всегда отличал фирменный стиль, в советское время была самой читаемой в стране: её тиражи зашкаливали. Сейчас "Комсомольская правда" - огромная медиагруппа, куда входят интернет-издание, радиостанция и телеканал.

Какие бы ни были электронные средства массовой информации, всё равно в России миллионы тех, кто хочет каждое утро взять в руки хрустящий, ещ пахнущий типографской краской свежий номер газеты. И "Комсомольская правда", которая всегда со своим читателем, дат им такую возможность.

Сегодня тираж одного номера "Комсомольской правды" - более трёх с половиной миллионов. Казалось бы, до рекордов начала 90-х - далёко. Но ведь в медиахолдинге, которым стала "Комсомолка" сегодня - радио "КП", интернет-сайт, соцсети. Так что аудитория только выросла, причём многократно. Но вершиной айсберга по-прежнему остается печатное издание.

Олеся Носова, главный редактор, генеральный директор издательского дома "Комсомольская правда": "Это такая квинтэссенция того, что происходит в радиоэфире, на сайте, в соцсетях - всё, что делают журналисты "КП". Именно потому, что одно дело - в интернетах, а другое дело - в газете. В газете - это уже некий документ. Мы с гордостью носим имя любимой газеты россиян. Есть у нас такое звание документально подтверждённое".

Первый номер "Комсомольской правды" вышел в свет в воскресенье. 100-летие легендарная газета отмечает тоже в выходной. И даже в этом журналисты видят незыблемость традиций, которых за век накопилось немало.

Олеся Носова, главный редактор, генеральный директор издательского дома "Комсомольская правда": "В "Комсомолке" очень много таких незаметных постороннему глазу, но очень верных, повторяемых из поколения в поколение традиций и в написании текстов, и в подаче информации, в общении с людьми".

И это - фирменный стиль "Комcомолки", который формировали в разные годы печатавшиеся на её полосах и считавшие это за честь Аркадий Гайдар, Александр Фадеев, Константин Симонов, Евгений Евтушенко. Легендарный журналист Василий Песков - был первым, кто взял интервью у Юрия Гагарина на месте посадки. И именно "Комсомолка" первой напечатала репортаж из дома космонавта. А он сам взял позывной "Кедр" благодаря газете, которая в конце 50-х много писала об освоении таёжной целины и создании уникальных предприятий по выращиванию кедров.

Сегодня традиции "Комсомолки" продолжают политический обозреватель Александр Гамов, военкоры Александр Коц, Дмитрий Стешин и весь большой и дружный коллектив газеты.

Сегодня выйдет праздничный юбилейный номер "Комсомолки". И цифра 100 на заглавной странице, по мнению журналистов - это одновременно и взгляд в прошлое, и обращение к будущему.

В январе президент Владимир Путин наградил коллектив "Комсомольской правды" орденом Почёта. Это уже шестая награда издания. Но и возраст, вернее, задорный комсомольский стаж - более чем солидный.