Разрушительное наводнение в Австралии: затоплены целые города

В Австралии не менее четырёх человек стали жертвами разрушительных наводнений. Из-за интенсивных ливней восток страны местами напоминает море. За три дня выпало до полуторагодовой нормы осадков. Отрезанными стихией остаются 50 тысяч человек в 120 населённых пунктах.

Накануне грозовой фронт сместился к Сиднею. Подтоплены железнодорожные пути, отмечены перебои в движении электричек, следующих в международный аэропорт.

Есть опасность перелива дождевых потоков в плотину, которая обеспечивает водой 80% жителей мегаполиса. Нынешнее крупнейшее наводнение учёные связывают с изменениями климата, сообщает "ТВ Центр".