Путин поздравил с тезоименитством патриарха Кирилла

Владимир Путин поздравил с тезоименитством патриарха московского и всея Руси Кирилла. Встреча прошла в Кремле. Президент выразил особую благодарность предстоятелю за его деятельность по поддержке русского языка и культуры.

Сегодня это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры. Такого мы давно не видели. Это не делает чести тем, кто этим занимается, но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и ваш вклад в эту работу, конечно, неоценим.

Утром патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию в московском храме Христа Спасителя. Поздравления направили сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он отметил в телеграмме вклад предстоятеля РПЦ в укрепление духовно-нравственных ценностей и развитие межрелигиозного диалога, сообщает "ТВ Центр".