Москва намерена передать Киеву проект документа об урегулировании сразу по окончании обмена пленными в формате "тысяча на тысячу". Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИДа, работа над документом сейчас находится на завершающей стадии. Однако массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы в последние дни добавили вопросов относительно дальнейшей реализации договорённостей с Киевом.

В связи с этим Россия ждёт реакции ООН на атаки Киева. Только за последние трое суток было совершено 788 ударов БПЛА и ракет западного производства по территории нашей страны.

"Считаем подобное поведение прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза. Убеждены, что они несут свою долю ответственности за эти преступления. Будем твёрдо добиваться того, чтобы был положен конец этой политике. Налицо попытка сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле", - сказал Лавров.

В последние недели участились визиты европейцев в Киев. И эту связь с возросшими атаками на гражданское население России сложно не заметить, подчёркивает Лавров. Но, несмотря на эти провокации, Москва намерена и дальше работать над мирным урегулированием конфликта.

Министр отметил, что Россия не отказывается от контактов с Зеленским и его администрацией для согласования принципов урегулирования конфликта. Но совсем другой вопрос - подписание документов. Так что ещё предстоит изучить вопрос - кто из украинских политиков обладает правом подписи.

Европейцы, тем временем, не оставляют попыток втянуть в свой антироссийский лагерь Дональда Трампа. Как отметил Сергей Лавров, цель тут может быть одна - разделить с Америкой ответственность за свои преступные действия.