Собянин рассказал о благоустройстве около станций Троицкой линии метро

В Москве проведут масштабное комплексное благоустройство территорий около станций Троицкой линии метро. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Речь идёт о будущих платформах "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". Там создадут комфортные общественные пространства. Сделают новые участки автодорог и пешеходные зоны, высадят деревья, кустарники и цветы, установят скамейки, велопарковки и современные павильоны для комфортного ожидания наземного городского транспорта.

Мэр подчеркнул: каждый проект благоустройства уникален. В нём учитывают место расположения и потребности горожан.