Москвичей пригласили принять участие в полумарафоне

Масштабное спортивное событие - всероссийский полумарафон сегодня проходит по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Присоединились и десятки зарубежных государств, участвуют более 200 тысяч атлетов.

В Москве для любителей спорта предусмотрели четыре дистанции - километр, 5, 10 и свыше 21-го километра. Маршрут пролегает по центральным улицам города с живописными видами на Кремль, храм Христа Спасителя, Крымский мост.

Старт и финиш - на Васильевском спуске. Там же для болельщиков и участников подготовили масштабную развлекательную программу - зажигательный концерт, активности и зоны отдыха, сообщает "ТВ Центр".