Путин поздравил "Комсомолку" с вековым юбилеем

Владимир Путин поздравил коллектив газеты "Комсомольская правда" со 100-летием выхода первого номера. Президент отметил патриотическую позицию, оптимизм, свежий взгляд и популярность издания.

Глава государства особо поблагодарил военкоров "Комсомолки", которые с первых дней спецоперации пишут о борьбе за будущее России и возрождении Донбасса.

По словам Путина, в публикациях газеты отразился целый век истории России с её достижениями и триумфами, суровыми испытаниями и невзгодами.

Ваши корреспонденты были всегда на самом острие, на месте событий: рассказывали читателям, как разворачивалась индустриализация страны, возводились ДнепроГЭС и Магнитка, Московский и Горьковский автозаводы, БАМ, другие крупнейшие инфраструктурные и промышленные гиганты.

В России чтят подвиг работников газеты в годы Великой Отечественной войны, помнят их мужество и верность долгу, отметил президент России.

Во времена СССР "Комсомольская правда" была одной из популярных газет, её тиражи составляли несколько миллионов экземпляров. Сегодня издание развивает свои лучшие традиции и остаётся в числе самых массовых газет как в России, так и на постсоветском пространстве.