Дмитрий Медведев упомянул радиостанцию "УВБ-76", говоря о Европе и Украине. "Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришёл лютый "хрюкостяг", - написал замглавы Совета безопасности России у себя в Telegram-канале.

Он обратил внимание на могильную тишину в европейских центрах после атак ВСУ на гражданские объекты в России перед Днём Победы. Медведев припомнил лидерам Старого Света и их недавнее путешествие в Киев с подозрительными предметами.

"Педикулёзные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия", - написал он.

Как ранее сообщали СМИ, два слова – беззлобие и хрюкостяг - прозвучали в эфире радиостанции Судного дня 22 мая.

"УВБ-76", также известная как "Жужжалка" или радиостанция Судного дня - российская радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире звучат голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или короткие фразы.