9 человек остаются в больницах после аварии на М-12

Девять человек остаются на лечении в больницах после аварии в Подмосковье. Состояние одного из них тяжёлое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Накануне на трассе М-12 микроавтобус на высокой скорости врезался в стоящую в средней полосе машину. На место аварии оперативно прибыли 12 бригад скорой помощи, был задействован вертолёт санитарной авиации.

Жертвами ДТП стали женщина и ребёнок, одиннадцать человек, в том числе трое детей пострадали. Двое детей с различными ушибами в состоянии средней тяжести доставлены в Клинику доктора Рошаля.