Неразгаданная тайна революции: Свердлов мог организовать покушение на Ленина

Яков Свердлов – правая рука Ленина в первые годы Советской власти – мог быть причастен к покушению на вождя мирового пролетариата. Эта версия широко обсуждается историками. Известно, что ни одна из фигур большевистского руководства не окутана таким ореолом таинственности, как Яков Свердлов, который после революции занимал второе место в руководстве государством.

Его жизнь вызывает много вопросов. Был ли он замешан в покушении на Ленина в августе 1918 года? Действительно ли он неожиданно умер в марте 1919 года в возрасте всего 33 лет от испанки или его отравили? Ведь именно он мог стать преемником Ленина, а учитывая его жёсткий характер, он мог бы переиграть и Троцкого, и Сталина, и Каменева с Зиновьевым, и стать единоличным главой государства.

Кстати, со Сталиным Свердлов познакомился за несколько лет до революции, когда они вместе отбывали ссылку в Туруханском крае и даже жили в одном доме, что сильно испортило их отношения.

Сергей Войтиков, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН: "У них отношения были испорчены ещё во времена их совместной ссылки, когда они дошли до такого состояния, что Свердлов попросился ещё хоть дальше, только, чтобы не с грузином Джугашвили, который к этому моменту его достал. Свердлов был абсолютной чистюлей. У него был абсолютно идеальный порядок. А Сталин в этом плане был неряха. Более того, к Якову Михайловичу он очень странно относился: завёл свою собаку, назвал её Яшкой, что Якова Михайловича взбесило".

Свердлов сыграл одну из ключевых ролей в подготовке вооруженного восстания октября 1917 года. А в ноябре его избрали председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета, то есть фактически президентом, тогда как Ленин был главой правительства. Свердлов сосредоточил в то время в своих руках огромную власть.

Евгений Спицын, историк: "Именно Ленин предложил избрать Якова Михайловича Свердлова главой ВЦИК, то есть он стал официальным главой Советской республики".

В постсоветский период к Свердлову приклеилось прозвище "чёрный дьявол". С одной стороны, из-за того, что он всегда появлялся одетый в чёрную кожу: куртку, галифе, сапоги и кепку, а с другой он был сторонником жёсткой линии – санкционировал начало красного террора и расказачивания, как раз в то время, когда Ленин восстанавливался после ранения, а Свердлов по сути стал первым лицом в государстве.

30 августа 1918 года Ленин поехал на завод Михельсона выступать на митинге. Утром в Петрограде был убит руководитель местного ЧК Урицкий, за два месяца до этого был убит видный революционер Володарский. То есть, в такой ситуации соратники должны были отговорить Ленина ехать на митинг. Вождь колебался, но всё-таки поехал.

Очевидно, что охрану нужно было усилить, но председатель ВЧК Дзержинский уехал в Петроград расследовать убийство Урицкого, и Ленин почему-то отправился на завод Михельсона практически без охраны. После митинга там в него якобы стреляла эсерка Фанни Каплан. Её задержали. Но после долгих лет в ссылке она очень плохо видела. Разве она могла стрелять?

Сергей Войтиков, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН: "Можно сказать совершенно очевидно: стреляла не Фанни Каплан. Ленин совершенно чётко видел, кто именно в него стрелял и когда он очнулся, он задал совершенно конкретный вопрос, который зафиксирован в мемуарной литературе: "Его поймали?".

Однако Свердлова это почему-то не заинтересовало. Он настоял, чтобы арестованную Каплан перевели из ВЧК в Кремль, поближе к нему, а через пару дней, когда истина до конца так и не была установлена, приказал её расстрелять, что и было сделано 3 сентября во дворе Кремля. Руководил расстрелом комендант Кремля Павел Мальков. В своих мемуарах он описывает, как пришёл к Свердлову спросить: где хоронить Каплан?

Яков Михайлович медленно поднялся и, тяжело опустив руки на стол, будто придавив что-то, чуть подавшись вперёд, жёстко, раздельно произнёс: – Хоронить Каплан не будем. Останки уничтожить без следа.

Якобы тело Каплан запихнули в бочку, облили бензином и сожгли. По крайней мере, такую версию даёт поэт Демьян Бедный, который в то время жил в Кремле. Столь быстрая расправа наводит на мысль, что Свердлов хотел побыстрее закрыть дело.

Александр Мосякин, историк, автор книги "Ленин и революция": "Безусловно всё, что произошло после покушения на Ленина и то, как это было, как эти концы в воду были опущены, указывает на то, что кто-то очень высокопоставленный приказал это сделать всё это. Ну кто? Вот тут вопрос остаётся. Собственно, из тех, кто находился тогда в Москве, единственной фигурой такой, который мог осуществить, это был Свердлов".

Евгений Спицын, историк: "Убирать Ленина, причём насильственным путём, признанного лидера и вождя партии, чей авторитет никем тогда не ставился под сомнение - это было бы для Свердлова самоубийством. У Свердлова было большое количество властных полномочий. И во многом эти властные полномочия превосходили полномочия самого Владимира Ильича Ленина".

Но кто стоял за этим покушением, и кто его организовал, так никогда и не было выяснено. Странно выглядит и то, что Свердлов умер спустя всего восемь месяцев после покушения на Ленина. По официальной версии, от испанки. Опять же по официальной версии, он заразился в начале марта 1919 года либо в Харькове, где был на совещании, либо ещё в Москве, и поехал в Харьков уже больным".

В Москву Свердлов вернулся 8 марта, а 11-го почувствовал себя плохо и 16-го он уже находился при смерти. В этот день, как в своих воспоминаниях пишет 1-й управляющий делами Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Бонч-Бруевич, к нему пришёл Ленин.

Тихим голосом Владимир Ильич успокаивал его: - Вы усните, постарайтесь заснуть, нам будет легче. Яков Михайлович вдруг успокоился, забылся, как будто заснул. Всё было тихо, и он спокойно умер.

Этот эпизод подробно показан и в фильме 1940 года "Яков Свердлов", который был удостоен Сталинской премии. А ведь действительно. испанка очень заразная и смертельная болезнь и от неё в те годы умерло даже больше, чем погибло в Первой мировой войне. И разве соратники по партии могли допустить, чтобы Ленин подверг свою жизнь опасности, ведь он тоже мог заразиться, общаясь с больным Свердловым? Или же, что более вероятно, смерть Свердлова имела совсем другую причину?

Александр Мосякин, историк, автор книги "Ленин и революция": "Если бы он болел испанкой, неужели бы они приходили к нему заражаться? Есть другая версия, в которой я более склонен, что он был в Харькове, это март 1919 года, голод в стране страшный уже потому, что страна уже практически вся голодает, начинается страшный голод. Он ехал из Харькова в Москву через Орёл. Вот в Орле на митинге рабочие забили его камнями, избили".

Речь идёт о версии, что по дороге из Харькова поезд Свердлова остановился в Орле, где был митинг недовольных голодом и разрухой. Свердлов решил перед ними выступить, но собравшиеся его избили. Однако этой версии придерживаются далеко не все.

Сергей Войтиков, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН: "Версия о том, что его якобы избили рабочие, не подтверждается архивным документом. Во всяком случае, в личном фонде Свердлова, который находится в Российском государственном архиве истории никаких документов об этом избиении нет. Теперь по поводу, что могли как-то его убрать. Медик-публицист Виктор Тополянский сделал то, что больше ни один исследователь сделать не в состоянии - он прочёл дневник лечащего врача Свердлова, и сделал интересные наблюдения, которые привели его к заключению о том, что якобы тот был отравлен".

Но теперь это невозможно проверить. Патологоанатомического исследование тела Свердлова не проводилось, да и если бы оно было сделано, кто мешал написать заключение, которое соответствовало бы официальной версии? На похороны Якова Свердлова пришли тысячи людей. Он стал первым, кого похоронили у Кремлёвской стены в одиночной могиле, тем самым создав прецедент и положив начало традиции индивидуальных захоронений возле Кремля. Свои тайны Яков Свердлов унёс с собой в могилу.