Нанесён удар по ракетному заводу на Украине

В ночь на 24 мая нанесён групповой удар высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены завод, выпускающий ракеты и боевые дроны для ВСУ, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также за сутки освобождены три населённых пункта - Локня в Сумской области, Ступочки и Отрадное в ДНР. Ещё за последние 24 часа средствами ПВО был сбит украинский самолёт МиГ-29.

Одновременно в Харьковской области завершается штурм посёлка Кондрашовка. Это значит, что российские подразделения вплотную продвинулись к Купянску. До города остаётся меньше километра.