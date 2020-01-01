Собянин назвал победителей полумарафона

Победителями на дистанции 21,1 километра на московском полумарафоне стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В самом массовом забеге страны в столице приняли участие около восьми тысяч человек. Состязание уже установило два рекорда Гиннесса как "Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно". Это было в 2020 и 2021 годах.

Помимо полумарафона в столице можно было пробежать ещё три дистанции на выбор: 1, 5 и 10 километров. Старт и финиш находились на Васильевском спуске, а маршруты прошли по самым красивым местам города.